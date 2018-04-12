У Пакистані вагітну співачку застрелили під час виступу за відмову танцювати

Дівчина була на шостому місяці вагітності.

У Пакистані застрелили 24-річну вагітну співачку, яка відмовилася танцювати перед озброєним чоловіком.

Як повідомляє The Independent, співачка Саміна Самун, відома також як Саміна Сіндх, була застрелена під час виступу в Південній провінції Пакистану Сінд.

Читайте такожНа лінії розмежування на вибухівці підірвалося авто з сім'єю: четверо загиблих (відео)Її вбивця попросив її встати і танцювати, замість того, щоб співати сидячи, повідомило місцеве телебачення. Після відмови чоловік, який виглядав п'яним, дістав пістолет і тричі вистрілив у бік співачки. Дівчину забрала "швидка", у лікарні констатували її смерть.

Чоловік Саміни повідомив, що вона була на шостому місяці вагітності. Він зажадав, щоб підозрюваному було пред'явлено звинувачення в подвійному вбивстві: за вбивство його дружини та їх ненародженої дитини.

Підозрюваний заарештований.

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого 27-річного словацького журналіста Яна Кучака знайшли вбитим недалеко від Братислави. Разом з нареченою його застрелили у власному будинку. Вбивство пов'язують з роботою Яна - журналіст викривав випадки шахрайства з податками.

Вбивство журналіста спровокувало масові протести в країні.