В Ізраїлі випробували зенітний комплекс, здатний перехоплювати російські ракети

Як повідомляє Lenta.ru з посиланням на прес-реліз ізраїльської компанії, пуск ракети пройшов успішно.

Під час випробувань була запущена навчальна мішень, що імітує літаки противника. Радар виробництва Elta її виявив, після чого ракета пішла на перехоплення.

Розробку Barak 8 Ізраїль веде спільно з Індією. ЗРК здатний вражати цілі на близькому, середньому і далекому відстані.

Читайте такожРосія випробувала міжконтинентальну балістичну ракету "Тополь-М" (фото)Як пише Jane's з посиланням на топ-менеджера IAI Боаза Леві, ракета Barak 8 зможе перехоплювати не тільки літаки, але й надзвукові протикорабельні ракети на зразок російської «Яхонт», яку купила Сирія для рухомих берегових ракетних комплексів «Бастіон». За словами спікера, Barak 8 може діяти як автономний засіб перехоплення як у морі, так і на суші, або ж разом з іншими збройними комплексами.

Зенітний комплекс вже встановлюють на ізраїльські й індійські кораблі. Зокрема, зазначає Jane's, може йтися про корвети проекту «Саар-5» ВМС Ізраїлю і есмінці типу «Калькутта» ВМС Індії. Повної бойової готовності, за словами представника IAI, ЗРК досягне протягом декількох місяців.