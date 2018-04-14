Війська Асада знайшли хімічну лабораторію повстанців - сирійські ЗМІ

За даними ЗМІ, в лабораторії були хлор, захисне спорядження, а також різні контейнери для змішування речовин.

Під час зачистки звільненої від повстанців території в Східній Гуті бійці сирійської урядової армії виявили лабораторію з виробництва токсичних речовин, а також бойових снарядів.

Про це повідомляє сирійське агентство SANA з посиланням на військове джерело.

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Повідомляється, що лабораторія, яка нібито належала повстанцям, була виявлена в населеному пункті Афтаріс.

"Лабораторія, яку залишили повстанці в Афтарісі, обладнана для виробництва різних видів токсичних речовин і має все необхідне обладнання для виготовлення порошків, використовуваних при виготовленні забороненої хімічної зброї", - пише сирійське агентство.

За даними співрозмовника SANA, в лабораторії були хлор, захисне спорядження, а також різні контейнери для змішування речовин.

Відео: الوكالة العربية السورية للأنباء

Нагадаємо, раніше голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив про наявність "неспростовних доказів" того, що передбачувана хімічна атака в сирійському місті Дума була постановкою.

7 квітня кілька моніторингових та медичних груп, які працюють у Сирії, заявили про хімічної атаки в місті Дума.

За різними даними, в результаті атаки загинули від 70 до 75 людей, ще близько тисячі постраждали. Припускають, що жертв могло бути набагато більше. У деяких потерпілих спостерігалися симптоми, характерні при ураженні хлором або нервово-паралітичним газом.

11 квітня у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що в Сирії 500 осіб мають симптоми ураження токсичними хімічними речовинами.

Повідомлялося, що вертоліт скинув у Думі бомбу, яка нібито містила зарин.

При цьому влада Сирії інформацію про хімічної атаки назвали сфабрикованою.