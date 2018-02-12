В Австралії судитимуть росіянку, яка втрутилася у бійку шести чоловіків на круїзному лайнері

Жінка розбила пляшку об голову чоловіка, заступившись за свого супутника. Всіх сімох учасників бійки зняли з круїзного лайнера.

На круїзному лайнері в Австралії в черзі в туалет побилися шестеро чоловіків. В результаті один з них отримав травму голови від удару пляшкою, повідомляє прес-служба поліції штату Новий Південний Уельс.

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Як передає РБК, за даними поліцейських, у ході бійки 37-річна росіянка вирішила заступитися за свого супутника, який теж брав участь у бійці. Вона вдарила по голові пляшкою з-під вина 21-річного чоловіка, що призвело до кількох порізів.

Екіпаж лайнера був змушений повернутися в порт, де співробітники правоохоронних органів зняли всіх учасників конфлікту з борту і доставили у відділення поліції. Пізніше всі шестеро чоловіків були відпущені. Жінці пред'явили звинувачення у побитті і образах і відпустили під заставу. Вона повинна постати перед місцевим судом 9 березня.

Як повідомляв УНІАН, раніше в російському кафе чотири сестри побилися зі співробітницями психлікарні через повітряну кульку.