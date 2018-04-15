The Telegraph: витік документів ЄС демонструє змову і приховування Брюсселем зловживань путінського "Газпрому"

Російський монополіст тиснув на вразливі держави Східної Європи і дробив об'єднаний ринок енергоносіїв ЄС з допомогою політики примусового ціноутворення.

Російський "Газпром", контрольний пакет якого належить Кремлю, користувався своєю колосальною могутністю, щоб тиснути на вразливі держави Східної Європи і дробити об'єднаний ринок енергоносіїв ЄС з допомогою політики примусового ціноутворення, випливає з розслідування ЄС.

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Про це пише журналіст Емброз Еванс-Прічард у статті "Витік документів ЄС демонструє змову і приховування Брюсселем зловживань путінського "Газпрому", опублікованій на сайті газети The Telegraph.

"Сенсаційні документи ЄС, що відкривають громадськості навмисні порушення законів ЄС і систематичне політичне залякування протягом майже 10 років, оголюють жорстокий задушливий контроль Володимира Путіна над поставками газу до Європи", - пише The Telegraph.

"В результаті найтривалішого в історії ЄС розслідування був зроблений висновок, що енергетичний гігант "Газпром", контрольний пакет якого належить Кремлю, користувався своєю колосальною могутністю, щоб тиснути на вразливі держави Східної Європи і дробити об'єднаний ринок енергоносіїв ЄС з допомогою політики примусового ціноутворення", - стверджує Еванс-Прічард.

"Доповідь наводить на думку, що Німеччина насолоджується угодою на пільгових умовах з "Газпромом", отримуючи конкурентні переваги в галузі витрат на газ на шкоду економікам інших країн ЄС і залишаючи прифронтові держави на милість московської тактики викручування рук", - пише автор.

"Сотні сторінок, що просочилися з Єврокомісії, малюють екстраординарну картину хижацької поведінки, причому "Газпром" діяв як "поліцейська служба" російської зовнішньої політики. Із Болгарією зверталися мало не як з колонією, а Польщу примушували оплачувати за непомірними цінами імпортний газ, який надходив газопроводами з Сибіру", - йдеться в статті.

"Цей звід документів, таємно переданий депутатам Європарламенту (при рідкісному порушенні правил секретності), рівносильний "вибуху політичної бомби". Він ставить хвалений директорат ЄС у справах конкуренції у вкрай незручне становище. Папери натякають на те, що Брюссель дізнався всю правду, але все одно закриває на неї очі, готуючись досягти закулісної домовленості з Москвою і не рахуючись з фундаментальними принципами законодавства ЄС", - стверджує Еванс-Прічард.

"Ключова доповідь (вона називається "Виклад цілей") - це конфіденційний обвинувальний висновок чи обвинувальний акт директорату у справах конкуренції. Він був складений у 2015 році після розслідування, яке тривало чотири роки; це було за найбільш вражаючими "рейдами на світанку", які будь-коли здійснювалися елітною "групою спецназу" Комісії", - йдеться в статті.

"У ньому сказано, що "Газпром" порушив безліч законів ЄС і практикував "насильницьку поведінку", встановлюючи "несправедливі ціни" і отримуючи вигоду зі свого панівного становища". Комісія закликала накласти штрафи в розмірі 30% продажів або до 10% обігу в цілому", - передає журналіст. "Комісія вважає, що порушення було скоєно навмисно. "Газпром" повністю усвідомлює незаконний характер як мінімум деяких із різних контрактних та неконтрактних заходів", - сказано в документі.

"З тих пір "Газпром" частково змінив політику, але багато чого залишається незмінним", - пише Еванс-Прічард.

Вищезгадана доповідь Єврокомісії наводить на думку, що проект газопроводу "Північний потік-2" "навряд чи відповідає інтересам всіх членів ЄС і цілям ЄС в енергетиці", підсумовує автор статті.