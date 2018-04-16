"Неприйнятно!": Трамп звинуватив Росію у грі "валютна девальвація"

16:20, 16 квітня 2018
Світ
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Дональд Трамп / REUTERS

Про це президент США Дональд Трамп написав на своїй сторінці у Twitter.

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"Росія та Китай грають у гру "девальвація валюти", оскільки США продовжують підвищувати процентні ставки. Неприйнятно!", - зазначив він.

Трамп наголосив, що такі дії двох країн неприйнятні.

Як повідомляв УНІАН, російський рубль значно подешевшав під час відкриття біржі в очікуванні нових санкцій і після удару США та їхніх союзників по Сирії, проте далі втрати скоротилися, оскільки досягнуті доларом рівні є привабливими для продажу експортної виручки під сплату податків.

До 10.10 МСК котирування пари долар/рубль розрахунками "завтра" перебували біля позначки 62,33, і рубль втрачає 0,4 відсотка.

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Теги: #Росія#США#Китай#девальвація#Дональд Трамп