"Якість життя росіян погіршиться, а загроза тероризму залишиться": Дуров прокоментував блокування Telegram

Дуров пообіцяв і надалі відстоювати право на таємницю листування росіян. На його думку, національна безпека Росії знизиться.

Засновник Telegram Павло Дуров заявив про негативні для Росії наслідки блокування месенджера.

На думку підприємця, терористи продовжать спілкуватися в месенджерах, просто будуть користуватися альтернативами або VPN. Він також вважає, що життя росіян погіршиться через періодичну недоступність Telegram.

"Якість життя 15 мільйонів росіян погіршиться, так як Telegram без VPN може бути часом недоступний. Терористична загроза в Росії залишиться на колишньому рівні, так як екстремісти продовжать користуватися шифрованими каналами зв'язку – в інших месенджерах, або через VPN. Національна безпека Росії знизиться, оскільки частина особистих даних росіян перейде з нейтральною до РФ майданчики в контрольовані із США WhatsApp/Facebook. Ми вважаємо рішення про блокування антиконституційним і продовжимо відстоювати право на таємницю листування росіян", - написав Дуров.

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Як повідомляв УНІАН, провайдери почали блокувати доступ до месенджеру Telegram на території Росії.

13 квітня Роскомнадзор вніс сайти месенджера Telegram web.telegram.org, t.me і telegram.org до реєстру організаторів забороненої до поширення в Росії інформацією.