"Хребет зламаний, сліди від кип'ятильника у роті": російського підприємця до смерті закатували у СІЗО

Арештованого катували, ґвалтували, а потім задушили. На його тілі були виявлені різані і колоті рани, в роті — мітки від електротравми, крім того, у нього був зламаний хребет.

Російського підприємця Валерія Пшеничного, що фігурував у справі про розкрадання в Міноборони РФ при будівництві підводного човна зґвалтували і задушили в петербурзькому слідчому ізоляторі.

Його смерть видали за спробу покінчити з собою, пише «Нова газета».

Як повідомляє видання, інженер Валерій Пшеничний помер 5 лютого після слідчих дій. В той день конвойний петербурзького СІЗО №4 виявив його повішеним на шнурці від капюшона довжиною 40 сантиметрів. Співробітники ізолятора видали те, що трапилося за самогубство.

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Проведена в лютому-березні судово-медична експертиза показала, що Пшеничний не покінчив з собою, а помер в результаті тілесних ушкоджень. Арештованого катували, ґвалтували, а потім задушили. На його тілі були виявлені різані і колоті рани, в роті — мітки від електротравми, крім того, у нього був зламаний хребет.

Причина, з якої над інженером так знущалися в СІЗО, так і залишилася неясною. Але перед смертю, як пише «Нова газета», він встиг передати дружині три записки з проханням нікому нічого не платити.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві жорстоко вбили активіста. На тілі загиблого були численні гематоми. За даними видання, смерть настала внаслідок нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Зокрема, на обличчі активіста були помітні сліди ударів, які могли завдати сторонніми предметами.