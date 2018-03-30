У Києві жорстоко вбили активіста (фото)

На тілі загиблого були численні гематоми. На обличчі активіста були помітні сліди ударів.

У Києві вбили активіста ГО "Біличанський рибалка" Миколу Ярему.

26 березня чоловік перебував на нічному чергуванні на базі Святошинського озера № 15. Там і виявили труп, повідомляє "Інформатор".

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На тілі загиблого були численні гематоми. За даними видання, смерть настала внаслідок нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Зокрема, на обличчі активіста були помітні сліди ударів, які могли завдати сторонніми предметами.

"Зазвичай, таким чином зловмисники відтягують час, щоб покинути місце злочину. У приміщенні, в якому знаходився Ярема, кореспондент зафіксував безлад, який, ймовірно, виник в результаті силового конфлікту. Убитий був без верхнього одягу і взуття, що може свідчити про те, що в момент нападу зловмисників активіст перебував у приміщенні", – йдеться в повідомленні.

"Інформатор" також зазначає, що активісти ГО «Біличанський рибалка» пікетували Генеральну прокуратуру з вимогою не допустити кровопролиття через спроби рейдерів захопити Святошинські озера. Напередодні новорічних свят представники громадської організації випустили майже три з половиною тонни риби у Святошинське озеро в Києві.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві в колекторі теплотраси виявили труп.