Причиною трагічної пожежі в Кемерові назвали протікання даху

Замикання, вважають експерти, могло бути викликано протіканням даху. Сніг з даху не прибирався, він почав підтавати, а вода потрапила на дроти, які "коротнули".

Причиною жахливої пожежі у кемеровському торговому центрі "Зимова вишня" послужило коротке замикання електропроводки, яке сталося через протікання талого снігу через дах.

До таких висновків дійшли фахівці дослідницького центру експертизи пожеж Санкт-Петербурзького університету ДПС МНС Росії. Про це повідомляє російське видання "Коммерсантъ" з посиланням на власні джерела.

"Замикання, вважають експерти, могло бути викликано протіканням даху. Сніг з даху не прибирався, він почав підтавати, а вода потрапила на дроти, які "коротнули", – йдеться в матеріалі.

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Зазначається, що першим загорівся пластиковий плафон, розташований над дитячим сухим басейном з поролоновими кубиками.

"Загоряння цілком могло мати локальний характер, але його швидко роздула вентиляція, яку в момент пожежі ніхто не вимкнув. Сигналізація спрацювала на температуру і дим, але зона горіння залита не була — після морозів промерзавший водопровід, проведений до системи з вулиці, був перекритий", – зазначили у виданні.

За словами експертів, для захисту від замикань і струмового перевантаження, що призводить до перегріву електропроводки і подальшого вибуху, використовуються автоматичні вимикачі, які в той день з невідомих причин не спрацювали.

"Сигналізаційні датчики також спрацювали даремно — оповіщення про пожежну тривогу в будівлі включалося не автоматично, а вручну, а сидів на кнопці охоронець чомусь її не активував", - зазначили експерти.

Як повідомляв УНІАН, пожежа в ТРЦ в Кемерові відбулася 25 березня. За інформацією МНС РФ, він почався на четвертому поверсі, де розміщені кінотеатр та дитячі ігрові майданчики. Загинули щонайменше 64 людини, в тому числі багато дітей. Родичі загиблих заявляють, що в результаті пожежі загинула 41 дитина. Слідчий комітет РФ повідомив про «кричущі порушення» протипожежної безпеки. Порушено кримінальну справу.