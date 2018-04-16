"Там вже люди стрибають! Зараз всі загинемо": опубліковані моторошні аудіо дзвінків до служби порятунку під час пожежі в Кемерові

В аудіо - дзвінки тих, хто був зачинений у залах кінотеатрів "Зимової вишні"; тут - прості люди, плачуть, кличуть на допомогу; тут - розгублені диспетчери служби порятунку.

Опубліковані аудіозаписи дзвінків на телефон 112 у день пожежі в "Зимовій вишні" в Кемерові.

Це - дзвінки тих, хто був зачинений у залах кінотеатрів, люди плачуть і кличуть на допомогу. Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє Mash.

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"Тут жахливе, концентроване людське горе. Це ніколи не повинно повторитися, але ми всі знаємо, - це буде знову... І раз за разом головні винуватці ухиляються від відповідальності", - йдеться у повідомленні.

"Глава МНС Кемеровської області, співробітники місцевої пожежінспекції, народний губернатор Аман Тулєєв, міністр Пучков - ви всі повинні слухати ці записи", - додали в Mash.

Як повідомляв УНІАН, пожежа в ТРЦ у Кемерові сталася 25 березня. За інформацією МНС РФ, вона почалася на четвертому поверсі, де розміщені кінотеатр та дитячі ігрові майданчики. Загинули щонайменше 64 людини, в тому числі багато дітей. Родичі загиблих заявляють, що в результаті пожежі загинула 41 дитина.

Слідчий комітет РФ повідомив про «кричущі порушення» протипожежної безпеки. Порушено кримінальну справу.