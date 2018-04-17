РФ після ударів коаліції по об’єктах Асада відправила до Сирії корабель з військовою технікою (фото)

04:15, 17 квітня 2018
Світ
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На борту були помічені військові, що охороняють російську техніку / фото twitter.com/YorukIsik

Про це повідомило турецьке видання Dogan, передає Європейська правда.

Корабель попрямував в сирійський порт Тартус, де розташована база матеріально-технічного забезпечення ВМФ Росії в Середземному морі.

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Відзначається, що при проході проток Босфор і Дарданелли "Орськ" супроводжувала турецька берегова охорона. На борту ВДК були помічені військові, що охороняють російську техніку.

Видання Bosphorus Observer, що відстежує пересування кораблів в Босфорі, опублікувало в Twitter фото військової техніки на палубі корабля.

Відзначається, що судно перевозить серед іншого бронетранспортери БТР-80 з радіоелектронними комплексами "Пелена-6БК2" для захисту від радіокерованих вибухових пристроїв, вантажівки "КамАЗ", бензовоз "Урал-4230" і бронеавтомобілі "Тигр".

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Теги: #війна#Сирія