РФ після ударів коаліції по об’єктах Асада відправила до Сирії корабель з військовою технікою (фото)

Корабель попрямував в сирійський порт Тартус, де розташована база матеріально-технічного забезпечення ВМФ Росії в Середземному морі.

Російський великий десантний корабель "Орськ" з вантажем військової техніки на борту увійшов в акваторію Середземного моря і вирушив до Сирії.

Про це повідомило турецьке видання Dogan, передає Європейська правда.

Корабель попрямував в сирійський порт Тартус, де розташована база матеріально-технічного забезпечення ВМФ Росії в Середземному морі.

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Відзначається, що при проході проток Босфор і Дарданелли "Орськ" супроводжувала турецька берегова охорона. На борту ВДК були помічені військові, що охороняють російську техніку.

Видання Bosphorus Observer, що відстежує пересування кораблів в Босфорі, опублікувало в Twitter фото військової техніки на палубі корабля.

Відзначається, що судно перевозить серед іншого бронетранспортери БТР-80 з радіоелектронними комплексами "Пелена-6БК2" для захисту від радіокерованих вибухових пристроїв, вантажівки "КамАЗ", бензовоз "Урал-4230" і бронеавтомобілі "Тигр".