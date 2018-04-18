США сповістили російське посольство про рішення поки не вводити нові санкції проти РФ - росЗМІ

Президент США Дональд Трамп раніше розпорядився відкласти введення додаткових економічних санкцій проти Росії.

Посольство у Вашингтоні отримало повідомлення від адміністрації Дональда Трампа, що нові санкції проти Москви найближчим часом вводити не планується.

Про це повідомляє агентство "РИА Новости" з посиланням на джерело в МЗС Росії.

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Про який період без нових санкцій йде мова, не уточнюється.

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня посол США в ООН Ніккі Хейлі повідомила, що Сполучені Штати найближчим часом введуть нові санкції проти РФ за підтримку російською владою режиму президента Сирії Башара Асада.

Однак президент США Трамп розпорядився відкласти введення додаткових економічних санкцій проти Росії.