В Азербайджані нагородили військового, який збив вірменський вертоліт

Нагороджено військовослужбовця, який збив вірменський військовий вертоліт, повідомляє в середу прес-служба міноборони Азербайджану.

Згідно з повідомленням, військовослужбовця-надстроковика, командира відділення Мурадова Ількіна Мамеда оглі наказом міністра оборони Азербайджану генерал-полковника Закіра Гасанова нагороджено медаллю «За відзнаку у військовій службі» ІІІ ступеня та цінним подарунком за те, що проявивши пильність і героїзм під час виконання військового обов'язку, він підбив ворожий бойовий вертоліт «Мі-24», передають Новости-Азербайджан.

Сьогодні о 13:45 вертоліт Мі-24, що належить ЗС Вірменії, слідуючи бойовим курсом у 1700 метрів на північний схід від села Кенгерлі Агдамського району, атакував азербайджанські позиції. В результаті вогню, відкритого з азербайджанських позицій, ворожий вертоліт був збитий. Рештки збитого ворожого вертольота впали на територію, розташовану в 500 метрах від передової.

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У Міністерстві оборони також повідомили що, було збито один з двох вертольотів противника. Другий вертоліт ухилився від вогню і зник. Згідно з попередньою інформацією, в підбитому вертольоті загинули троє військовослужбовців.

Конфлікт між двома південно-кавказькими країнами виник у 1988 році, зважаючи на територіальні претензії Вірменії до Азербайджану. Нагорний Карабах і сім прилеглих до нього районів - 20 відсотків території Азербайджану - знаходяться під окупацією збройних сил Вірменії.

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У травні 1994 року сторони досягли режиму припинення вогню, і до цих пір під егідою Мінської групи ОБСЄ і при співголовуванні Росії, Франції і США ведуться поки ще безуспішні мирні переговори.

Прийняті Радою Безпеки ООН чотири резолюції зі звільнення окупованого Нагірного Карабаху і прилеглих до нього територій до цих пір не виконуються Вірменією.