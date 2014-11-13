ЗМІ: Обама вважає, що без усунення Асада "Ісламську державу" не перемогти

Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на високопоставлених американських чиновників і дипломатів, передає "Газета.Ru".

Білий дім протягом декількох тижнів провів чотири зустрічі з фахівцями з національної безпеки. На них обговорювалося, як сирійська стратегія США поєднується зі стратегією боротьби з ІД.

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"Президент попросив нас ще раз подумати, як ці стратегії поєднуються одна з одною... Тривала сирійська проблема зараз ускладнена реальною необхідністю знищити ІД, ми повинні зруйнувати ІД не тільки в Іраку, але і в Сирії", - цитує телеканал слова неназваного чиновника.

Це розпорядження американського президента можна вважати визнанням помилковості нинішньої стратегії боротьби з ІД, вважає телеканал. Згідно з нею планувалося спочатку знищити ІД в Іраку, а потім бойовиків в Сирії, але без відходу з поста президента Асада.