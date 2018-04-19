Мучила хлопця ножем і окропом: британку засудили до 7,5 років в'язниці за домашнє насильство

Чотири роки мук закінчилися приїздом поліції через крики. У хлопця діагностували травми та опіки, він схуд до 44 кг.

22-річну британку Джордан Уорт засудили до 7,5 років в'язниці у справі про домашнє насильство і "примусовий контроль". Це перший в історії країни вирок за такою статтею стосовно жінки.

Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, Уорт звинувачується в тому, що протягом декількох років знущалася над своїм коханим, 22-річним Алексом Скілом. В інтерв'ю британським ЗМІ Скіл розповів, що протягом майже чотирьох років був жертвою психологічного та фізичного насильства з боку своєї дівчини.

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За словами хлопця, Уорт завдавала йому рани ножем, поливала його окропом, забороняла спати з нею в одному ліжку і забороняла носити одяг, який їй не подобався. Крім того, дівчина забороняла своєму коханому контактувати з родичами і друзями, ламала його мобільні телефони і контролювала його сторінку в Facebook.

Алекс Скіл розповідає, що познайомився з Джордан, коли йому було 16 років, обидва вони вчилися в Бедфордской коледжі. Вона стала його першою дівчиною, до цього у нього не було серйозних стосунків.

Як пише газета Sun, Джордан Уорт зростала в благополучній, люблячій родині, добре вчилася в школі і в Університеті Хартфордшира і хотіла стати вчителем. Дівчина також займалася волонтерською роботою в притулках для тварин і збирала гроші на допомогу дітям в Африці. Її відносини зі Скілом виглядали ідеальними, але насправді вона влаштувала йому справжнє пекло.

"Фізичне насильство почалося дев'ять місяців тому, а чотири роки до цього тривали моральні приниження", - розповів Алекс в інтерв'ю виданню Daily Mail. Ситуацію ускладнювало те, що він страждав гідроцефалією (водянкою головного мозку), що робило його ще більш вразливою жертвою насильства. Фізичне насильство з боку дівчини починалося з простих штовхання і стусанів, однак поступово прийняло загрозливі масштаби, визнається потерпілий.

"У мене дуже любляча сім'я, люблячі батьки, але вона не давала мені говорити з ними. Вона била мене і шпарила окропом, поранила мені руки, стверджуючи, що я говорив зі своєю родиною, хоча я цього не робив", - розповідає Алекс.

"Я пам'ятаю, як одного разу вона вдарила мене по голові штекером для ноутбука, у мене почалася кровотеча, я сказав: "будь ласка, допоможи мені". [...] Вона сказала: "Іди і помри!" - каже Алекс.

Після цього дівчина придумала новий вид мук: вона поливала його окропом посеред ночі, коли він спав. Алекс сильно втратив у вазі, його тіло покрилося синцями і ранами, однак він не наважувався розповісти комусь про те, що відбувається у нього вдома. Дівчина забороняла йому відвідувати лікарів.

Насильство припинилося тільки після того, як в червні минулого року їхні сусіди викликали поліцію, злякавшись гучних криків, що доносилися з їхнього будинку. Прибулі на місце медики діагностували у молодої людини каліцтва на руці і опіки другого і третього ступеня.

Після цього Скіл переїхав до своїх батьків в Бедфорд. За його словами, до того моменту він схуд майже на 18 кг і важив близько 44 кг. Він побоювався, що його рани могли запалитися, і це могло призвести до ампутації.

"Мені сказали, що якщо б я залишився там довше, я би помер. Лікарі та поліцейські зійшлися на думці: мені залишалося прожити ще 10 днів", - каже Алекс.

В ході процесу, який проходить у Королівському суді Лутона, суддя заявив, що Уорт зізналася, що застосовувала фізичне насильство щодо свого колишнього бойфренда, у тому числі з використанням ножа і окропу.

Згідно з рішенням суду, дівчині заборонено контактувати з Алексом Скілом на безстроковий період.

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