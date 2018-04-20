Росія звинуватила Британію у причетності до вбивства Распутіна і імператора Павла І

Спікер МЗС РФ заявила, що зробила заяви у відповідь на звинувачення британської влади в причетності Росії до замовних вбивств за кордоном.

Представник МЗС Росії Марія Захарова звинуватила британські спецслужби у вбивстві Григорія Распутіна.

Читайте такожУ Росії будуть зберігати всі листування й дзвінки росіян за місяць

Виступаючи на брифінгу, вона заявила, що такі висновки можна зробити після прочитання книги колишнього агента Скотланд-Ярду Річарда Каллена, в якій нібито наводяться архівні документи офіцерів британської розвідки, передає Радіо Свобода.

Крім того, за словами Захарової, Лондон причетний до загибелі російського імператора Павла I і політичного діяча Конго Патріса Лумумби. Всі ці вбивства представник МЗС назвала державними замовленнями. Захарова назвала Великобританію "світовим рекордсменом з геноциду". За її оцінками, британці знищили до 95 відсотків аборигенів Австралії під час колонізації.

Захарова зазначила, що зробила ці заяви у відповідь на звинувачення британської влади в причетності Росії до замовних вбивств за кордоном. Лондон вважає, що за нападом на колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки в британському місті Солсбері 4 березня стоїть саме Росія. За даними слідства, Скрипалів отруїли нервово-паралітичним речовиною "Новачок", виробленою на російській території.