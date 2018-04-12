Отруєння Скрипаля: Захарова звинуватила Лондон у "примусовому інсценуванні"

Представник відомства Лаврова вважає, що "мова може йти або про навмисне насильне утримання російських громадян, або про можливу їхню примусову участь у якомусь інсценуванні".

Влада Великобританії насильно утримує екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію або примушує їх брати участь в інсценуванні, заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

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«Останній розвиток подій все більше зміцнює нас в думці, що мова йде про ізоляцію російської громадянки [Юлії Скрипаль]. У нас є всі підстави вважати, що мова може йти або про навмисне насильне утримання російських громадян, або про можливу їхню примусову участь у якомусь інсценуванні. Питань все більше, а відповіді немає взагалі ніяких», - сказала Захарова, передає РБК.

Раніше посольство Росії у Великобританії заявило, що Лондон намагається насильно ізолювати Юлію Скрипаль від спілкування з представниками російської дипмісії. Напередодні поліція Великобританії опублікувала заяву росіянки, в якій вона вказала, що не має наміру користуватися послугами посольства Росії в Британії найближчим часом. Юлія Скрипаль зазначила, що її батько, як і раніше, знаходиться у важкому стані, а вона сама відчуває наслідки отруєння нервово-паралітичним агентом.

Як повідомляв УНІАН, отруєння Сергія і Юлії Скрипаль відбулося 4 березня у британському місті Солсбері. Британія чекає від РФ відповідей після підтвердження ОЗХЗ отруєння Скрипаля "Новачком".