Пентагон: у Сирії піймали бойовика, підозрюваного в організації терактів 9/11

Представник Пентагону розповів, що бойовика Мохаммада Хайдара Заммара затримали більше місяця тому повстанці з "Демократичних сил Сирії".

У Сирії військові спіймали чоловіка, який був пов'язаний з терактами 11 вересня 2001 року.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника Пентагону. «Ми підтверджуємо, що Мохаммад Хайдар Заммар, громадянин Німеччини сирійського походження був спійманий більше місяця тому Демократичними силами Сирії в рамках операції проти ІД», - сказав він.

Затриманий Замар впливав на деяких виконавців теракту, а також - на Рамзі Біналшиба, якого звинувачують у переказі коштів терористам, які захопили літаки 11 вересня 2001 року.

Як повідомляє CNN, Заммара затримали в Марокко в грудні 2001 року і передали в Сирію, де його засудили за членство в організації "Брати–мусульмани". Він був звільнений з в'язниці після початку конфлікту в країні.

Довідка. 11 вересня 2001 року два літаки, захоплені терористами-смертниками, врізалися у вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, третій – в будівлю Пентагону.

Четвертий літак розбився в полі в штаті Пенсільванія, коли пасажири спробували відбити борт у терористів.

Теракти скоїли 19 членів терористичної організації "Аль-Каїда". Жертвами терактів стали 2977 осіб.