Європарламент ратифікував Угоду про асоціацію з Молдовою
13:49, 13 листопада 2014Світ
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Європейський парламент ратифікував Угоду про асоціацію Молдови з Євросоюзом.
REUTERS
Як передає власний кореспондент УНІАН, голосування відбулося в Брюсселі в рамках пленарного засідання Європарламенту.
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"Європейський парламент дає згоду на укладання угоди", - йдеться в резолюції, доповідачем якої був депутат Пятрас Ауштрявічюс (Литва, група Альянсу лібералів і демократів).
До резолюції також додали пункт, в якому йдеться, що Європарламент направить в Молдову своїх спостерігачів на парламентські вибори, які відбудуться 30 листопада.
Нагадаємо, Молдова 27 червня підписала Угоду про асоціацію з ЄС.
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