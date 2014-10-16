Словаччина завершує ратифікацію угоди України з ЄС

Як повідомляє “Радіо Свобода”, тепер Словаччина повинна передати документ про ратифікацію на зберігання до генерального секретаріату Ради ЄС, що триває кілька днів.

Крім того, президент Словаччини підписав і ратифікації угод про асоціацію ЄС із Молдовою та Грузією. Андрей Кіска назвав цю подію “історичною межею, яка допоможе цим країнам розпочати важливі політичні та економічні реформи, щоб наблизитись до стандартів Європейського Союзу”.

Він додав, що Словаччина буде і надалі надавати допомогу Україні, Грузії й Молдові.

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Угода формально набуде чинності після того, як ратифікаційні процедури завершать усі країни, що може протривати й кілька років. Наразі з 1 листопада, ще до завершення ратифікаційного процесу, почнеться її тимчасове застосування. При цьому тимчасове застосування частини угоди, що стосується зони вільної торгівлі між Україною і ЄС, відкладене до початку 2015 року – протягом цього часу, однак, із боку Євросоюзу для України односторонньо діятимуть преференції, передбачені угодою.