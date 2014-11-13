Росія назвала умову при якій буде працювати в ПАРЄ
Росія не погодиться працювати в ПАРЄ доти, поки проти неї діють санкції Заходу.
Про це заявив голова російської делегації в ПАРЄ Олексій Пушков. "У ЗМІ з’явилися твердження, що Росія збирається вийти з ПАРЄ. Це не так. Але Росія не погодиться працювати в ПАРЄ, поки не скасовані санкції", – написав Олексій Пушков у своєму "Твіттері".
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Нагадаємо, у квітні ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу і заборонила росіянам займати керівні посади в ПАРЄ до кінця року через анексію Криму Росією. Крім того, російській делегації заборонено брати участь у місіях спостерігачів на виборах.
В СМИ появились утверждения, что Россия собирается выйти из ПАСЕ.Это не так.Но Россия не согласится работать в ПАСЕ,пока не отменены санкции
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 13, 2014