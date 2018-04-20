У США сенаторам дозволили приносити немовлят на засідання (відео)

Таку ініціативу запропонувала сенатор Теммі Дакворт, яка й сама нещодавно стала мамою.

Сенат США прийняв поправки до регламенту, які дозволяють приходити на засідання палати з новонародженими дітьми.

Читайте такожАмериканський сенатор, яка втратила на війні обидві ноги, народила дочку

Таку ініціативу запропонувала сенатор Теммі Дакворт, яка й сама нещодавно стала мамою. Для Теммі - ветеранки війни і активною захисницею прав жінок - це вже друга дитина. Вона хоче, щоб батькам було легше поєднувати догляд за дитиною та кар'єру. Ініціатива була прийнята одноголосно.

Дакворт народила доньку 9 квітня і взяла тримісячну відпустку. Вона заявила, що ходитиме у Сенат для голосування важливих питань.