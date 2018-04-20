У США сенаторам дозволили приносити немовлят на засідання (відео)
13:32, 20 квітня 2018Світ
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Таку ініціативу запропонувала сенатор Теммі Дакворт, яка й сама нещодавно стала мамою.
Сенат США прийняв поправки до регламенту, які дозволяють приходити на засідання палати з новонародженими дітьми.
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Таку ініціативу запропонувала сенатор Теммі Дакворт, яка й сама нещодавно стала мамою. Для Теммі - ветеранки війни і активною захисницею прав жінок - це вже друга дитина. Вона хоче, щоб батькам було легше поєднувати догляд за дитиною та кар'єру. Ініціатива була прийнята одноголосно.
Дакворт народила доньку 9 квітня і взяла тримісячну відпустку. Вона заявила, що ходитиме у Сенат для голосування важливих питань.
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