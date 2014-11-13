У Росії пропонують ввести дрес-код у РАГСах

Петербурзький депутат Віталій Мілонов («Єдина Росія») готує законопроект, згідно з яким реєструвати шлюби буде дозволено тільки в традиційних нарядах, належних нареченому та нареченій, пишуть "Известия".

За словами депутата, в документі будуть прописані і особливості нарядів представників різних національностей, оскільки деякі вважають за краще реєструвати шлюб згідно зі своїми етнічними традиціями. Депутат пояснив, що не можна допустити створення прецеденту, коли нетрадиційні пари реєструють шлюби, оскільки російським законодавством такі шлюби не передбачені.

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На даний час немає чіткого регламенту того, як повинні одягатися ті, хто має намір зареєструвати свій шлюб. Тому, за словами Мілонова, бувають випадки, коли люди приходять реєструвати шлюб навіть у костюмах ведмежат і кошенят. "На вручення державної нагороди не можна прийти в шортах, є правила, за якими всі одягаються в держустановах. Тому на реєстрацію події, пов'язаної із зміною громадянського статусу, не можна приходити в неналежному вигляді", - обурюється він.

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Мілонов зазначає, що після того, як законопроект буде прийнятий на рівні Санкт-Петербурга, він передасть документ на розгляд Державній думі для того, щоб по всій Росії молодята приходили до РАГСу строго за дрес-кодом.

Нагадаємо, минулого тижня в одному з РАГСів Санкт-Петербурга був зареєстрований нетрадиційний союз між двома дівчатами, одна з яких є трансгендером-чоловіком. На церемонії «наречений», як і наречена, з'явився в білій весільній сукні.