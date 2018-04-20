У Держдумі хочуть карати за виконання американських санкцій

За словами ініціатора заборони, це торкнеться тих, хто буде "керуватися антиросійськими рішеннями іноземних держав" при роботі на території країни.

Спікер Держдуми В'ячеслав Володін на зустрічі з представниками ділових та експертних кіл виступив за запровадження заборони на виконання санкцій США на території Росії.

Як передає РІА Новости, про це повідомили в прес-службі парламентарія.

Депутат не виключив, що за такі дії передбачена кримінальна відповідальність.

За його словами, це стосуватиметься тих, хто буде "керуватися антиросійськими рішеннями іноземних держав" при роботі на території країни.

"У Росії ми повинні жити за російськими законами", — наводить прес-служба його слова.

Як повідомлялося, на початку квітня Сполучені Штати запровадили нові обмежувальні заходи проти Росії.

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Перелік поповнили кілька російських бізнесменів і пов'язані з ними компанії. Серед них — Олег Дерипаска і контрольовані ним En+ Group, "Група ГАЗ", "Базовий елемент" і "РусАл", Віктор Вексельберг і його група "Ренова", а також Кирило Шамалов, Сулейман Керімов, глава "Газпрому" Олексій Міллер і глава ВТБ Андрій Костін.

У відповідь на це група депутатів внесла на розгляд Держдуми законопроект, що передбачає санкції проти США. Зокрема, документ містить заборону на ввезення американської сільськогосподарської, алкогольної та тютюнової продукції, а також лікарських препаратів. Крім цього, проект пропонує призупинити співпрацю Росії і Штатів по атому, авіабудування і ракетних двигунів.

Держдума розгляне документ 15 травня.