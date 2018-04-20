США розповіли про спроби Росії та режиму Асада "зачистити" місця хіматаки в Сирії

Нойєрт знову назвала Сирію і Росію винними за хіматаку і заявила, що Сполучені Штати отримали достовірну інформацію про те, що на місцевому рівні РФ і режим Асада здійснюють тиск на людей для приховування правди.

Сполучені Штати мають достовірну інформацію про те, що Росія та Сирія намагаються "зачистити" місце ймовірної хімічної атаки в Сирії, відмовляючи в доступі до цього району міжнародним інспекторам.

Про це повідомив Державний департамент США, передає Reuters.

Прес-секретар Держдепу Гізер Нойєрт зазначила, що команда інспекторів з Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) не отримала доступу до місця ймовірної атаки в місті Дума 7 квітня.

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"У нас є достовірна інформація, яка вказує на те, що російські посадовці працюють із сирійським режимом над тим, щоб не допустити цих інспекторів до Думи", - заявила Нойєрт на брифінгу.

"Російські чиновники працювали з сирійським режимом, на нашу думку, над санітарної обробкою місць ймовірних атак та усуненням обвинувальних доказів застосування хімічної зброї", - додала вона.

Нойєрт знову назвала Сирію і Росію винними за хіматаку і заявила, що Сполучені Штати отримали достовірну інформацію про те, що на місцевому рівні РФ і режим Асада здійснюють тиск на людей для приховування правди.