Затримку удару по Сирії пояснили обмеженими військовими можливостями союзників США

Щоб завдати удару по силам Асада, американцям потрібно подолати сирійську систему ППО, яку Росія старанно вибудовувала останні кілька років.

Центральне командування США має достатньо сил і засобів для удару по Сирії, але воювати з Росією Пентагон не збирається. Російські військові, у свою чергу, готові "стерпіти і не відповідати", якщо "покарання Асада" зведеться до масованого, але одноразового удару крилатими ракетами Tomahawk, як це вже було в квітні 2017-го після застосування заріна авіацією Асада в Хан-Шейхуні у провінції Ідліб.

Про це пише оглядач Нової газети Павло Фельгенгауер. Він зазначив, що військові можливості союзників США обмежені.

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"Крилаті ракети Tomahawk, втім, є тільки у британського флоту, і то небагато. Інші союзники можуть застосувати тільки авіацію, а для цього спочатку американці повинні «відкрити небо» у Сирії, розгромивши і придушивши сирійську систему ППО, яку Росія старанно вибудовувала останні кілька років", - пише він. За словами експерта, ймовірна загибель російських військових фахівців при такому сценарії "може призвести до некерованої ескалації конфлікту".

"У Москві, схоже, не дуже розуміють, звідки чекати удару, і тому навіщось відстежують пересування ядерного авіаносця «Гаррі Трумен», який вийшов з Норфолка і направляється в Перську затоку, куди має прийти у травні, коли ситуація з Думою вже вирішиться так чи інакше", - йдеться в статті.

"Втім, Трамп явно налаштований серйозно, і якийсь удар буде завдано. Причому головна мета, напевно, не Асад, а Путін, якому Трамп, який вважає себе майстром укладати угоди, явно намагається таким силовим шляхом нав'язати відповідну широкомасштабну угоду", - підкреслив Фельгенгауер.

Як повідомляв УНІАН, за даними CNN, ударна група Військово-морського флоту США готова вразити цілі у Сирії.