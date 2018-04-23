"Йде холодна війна": генсек ООН заявив, що організація не може вирішити конфлікт у Сирії

На його думку, "наївно вважати, що ООН може якимось магічним способом вирішити всі проблеми в Сирії".

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш визнав неефективність Ради Безпеки і розповів про початок нової холодної війни.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу SVT. На його думку, "наївно вважати, що ООН може якимось магічним способом вирішити всі проблеми в Сирії".

"У Сирії існує кілька різних армій, всілякі ополчення, борються зі всього світу, стикаються різні інтереси, йде холодна війна, є розрив між сунітами і шиїтами... Це очевидно, наївно вважати, що ООН може магічним чином вирішити всі ці проблеми, особливо коли Рада Безпеки настільки фрагментована", - сказав він.

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Він зазначає, що ясно, що «холодна війна» повернулася, але бачить і пару відмінностей між нинішньою і попередньою.

«Тоді був серйозний конфлікт між США і Радянським Союзом. Тепер, Сполучені Штати і росіяни не контролюють всіх, як це було тоді. Багато країн дуже активні в регіоні: Туреччина, Іран, Саудівська Аравія та інші", - заявив Гутерріш. За його словами, немає двох однорідних контрольованих блоків.

Як повідомлялося раніше, США планують швидке виведення свого військового персоналу з Сирії.