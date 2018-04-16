Трамп хоче якомога швидше вивести війська США із Сирії

Білий дім наголосив, що президент США Дональд Трамп хоче якнайшвидшого виведення американських військ із Сирії.

США планують швидке виведення свого військового персоналу з Сирії, про що раніше вже оголошував президент країни Дональд Трамп.

Про це в понеділок, 16 квітня, заявила речниця Білого дому Сара Сандерс, як пише DW.

"Цілі місії США в Сирії залишилися незмінними. Президент чітко заявив, що хоче повернення американських сил додому якомога швидше", - йдеться в заяві прес-секретарки американської адміністрації.

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Вона нагадала, що метою США в Сирії залишається "повний розгром "Ісламської держави" і створення умов для запобігання її поверненню". "Ми сподіваємося, що наші регіональні союзники і партнери візьмуть на себе більш значну відповідальність, як у фінансовому, так і у військовому плані, за безпеку в регіоні", - сказала Сандерс. Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що після виведення американського військового персоналу з Сирії про цю країну "повинні подбати інші".

Нагадаємо, що в ніч на 14 США, Великобританія та Франція завдали ударів по сирійських військових об'єктах, що пов'язані з хімічною зброєю. Країни вдалися до військового втручання, оскільки покладають на сирійський уряд відповідальність за ймовірну хімічну атаку, здійснену в місті Дума.