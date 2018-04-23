У Кейт Міддлтон почалися пологи (відео)

Герцогиня знаходиться на ранній стадії пологів. Принц Вільям знаходиться з нею.

Герцогиню Кейт Міддлтон, дружину принца Вільяма, повезли в лікарню Святої Марії в Паддінгтоні народжувати третю дитину. У герцогині Кембриджської вранці почалися пологи.

Про це офіційно оголосив Кенсінгтонський палац у Twitter.

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Як зазначається, герцогиня знаходиться на ранній стадії пологів. Принц Вільям знаходиться з нею.

"Її Королівська Високість Герцогиня Кембриджська доставлена в лікарню святої Марії, Паддінгтон, Лондон, вранці на ранній стадії пологів. Герцогиня відправилася в лікарню на машині з Кенсінгтонського палацу з Герцогом Кембриджським" – йдеться в повідомленні.

Навколо госпіталю вже більше тижня чергують фанати королівської сім'ї, озброєні плакатами на підтримку майбутніх батьків.

Двоє дітей принца Вільяма і герцогині Кетрін з'явилися в стінах лікарні святої Марії, в окремому крилі Ліндо.

Як повідомляв УНІАН, принц Вільям розкрив стать майбутньої дитини. Тепер всі чекають появи на світ хлопчика.