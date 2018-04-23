Корупційний скандал у ПАРЄ: асамблея готує термінове рішення

В неділю зовнішня слідча група оприлюднила свій звіт, у якому підтвердила системну корупцію в ПАРЄ.

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалить термінову резолюцію через корупційний скандал.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Джерела ЄП повідомили, що члени Бюро (керівного органу) асамблеї із незначною перевагою – 13 голосів за, 10 проти – затвердили пропозицію про термінові дебати щодо звіту Зовнішньої слідчої групи.

Цей орган, утворений торік із авторитетних європейських колишніх суддів, розслідував звинувачення щодо підкупу окремих членів асамблеї.

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В неділю зовнішня слідча група оприлюднила свій звіт, у якому підтвердила системну корупцію в ПАРЄ. Ближчим часом Асамблея розгляне санкції щодо депутатів, щодо яких прозвучали звинувачення у корупції з боку Азербайджану.

Також на розгляд сесії винесене питання про ситуацію в Сирії (формат поточних дебатів, без ухвалення рішення) та про ухвалену нещодавно Копенгагенську декларацію, яка змінює правила роботи Європейського суду з прав людини.