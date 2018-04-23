"Це не зйомки фільму": у Росії на військових навчаннях стався вибух (відео)

12:19, 23 квітня 2018
Світ
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"Одна з мін випадково вибухнула, постраждали двоє військових: в одного контузія, а в іншого важка травма голови", - йдеться у повідомленні Telegram-каналу Mash, який і показав відео вибуху.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, на навчаннях використовували міномети, системи залпового вогню "Ураган" і "Град".

Раніше рядовий строкової служби РФ Семен Мережников, який спалив БТР за 28 мільйонів рублів, розігріваючи консерви на багатті, вийшов на свободу з дисбату.

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Теги: #Росія#навчання#вибух