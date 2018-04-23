Журналіст розповів про приватну катівню "кухаря Путіна"

13:07, 23 квітня 2018
Світ
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Ілюстрація REUTERS

Вона розташована в готелі "Трезіні", на Університетській набережній, будинок 21-23, пише на своїй сторінці у Facebook журналіст Аркадій Бабченко.

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"Туди садять тих, хто у пориві служіння батьківщині трішки не встежив за своїми руками і вкрав у господаря бабла більше, ніж могло б бути прощено. Захід дисциплінарного впливу, так сказати", - йдеться у його повідомленні.

"Пройшов через тортурню й один з кураторів Ольгино. Раніше підвал обслуговували колишні менти, але їм робота шукати по місту людей і катувати потім на підвалі або бити опозиціонерів по підворіттях не припала до смаку, тому змінюють їх тепер на кримінальників. А вони ось трішки бунтують", - додав Бабченко.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в кількох країнах Африки, де в найближчі рік або два повинні відбутися вибори, російські політтехнологи проводять моніторинг соціально-політичної ситуації і соціологічні дослідження.

Оновлено. Журналіста Аркадія Бабченка вбили увечері 29 травня в власному будинку.

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Теги: #Путін#тролі