Журналіст розповів про приватну катівню "кухаря Путіна"

За словами журналіста, фейсбучних тролів за погану роботу садять на підвал.

У власника фабрики тролів в Ольгино, "кухаря Путіна" Євгена Пригожина є приватна катівня.

Вона розташована в готелі "Трезіні", на Університетській набережній, будинок 21-23, пише на своїй сторінці у Facebook журналіст Аркадій Бабченко.

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"Туди садять тих, хто у пориві служіння батьківщині трішки не встежив за своїми руками і вкрав у господаря бабла більше, ніж могло б бути прощено. Захід дисциплінарного впливу, так сказати", - йдеться у його повідомленні.

"Пройшов через тортурню й один з кураторів Ольгино. Раніше підвал обслуговували колишні менти, але їм робота шукати по місту людей і катувати потім на підвалі або бити опозиціонерів по підворіттях не припала до смаку, тому змінюють їх тепер на кримінальників. А вони ось трішки бунтують", - додав Бабченко.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в кількох країнах Африки, де в найближчі рік або два повинні відбутися вибори, російські політтехнологи проводять моніторинг соціально-політичної ситуації і соціологічні дослідження.

Оновлено. Журналіста Аркадія Бабченка вбили увечері 29 травня в власному будинку.