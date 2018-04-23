"У них немає грошей": росЗМІ повідомили, що РФ подарує Сирії ракетні комплекси С-300

Найбільш імовірна поставка вже вживаних комплексів збройних сил РФ.

Росія вже найближчим часом може почати постачання зенітних ракетних комплексів (ЗРК) С-300 «Фаворит» в Сирію.

Про це повідомляє "Комерсант" з посиланням на джерела. "Постачання «Фаворитів» планується здійснити на безоплатній основі, щоб в короткі терміни на їх основі створити ешелоновану систему сирійської ППО, здатну прикрити Дамаск і місця розміщення авіатехніки від обстрілу", - сказано в повідомленні.

Два військово-дипломатичні джерела стверджують, що питання, яке знаходиться «переважно в політичній площині», про передачу сирійської армії ЗРК практично вирішене.

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Один із співрозмовників заявив, що на закупівлю нових систем даного типу «у сирійців немає грошей», а оформлення кредиту в плани Росії не входить. Найімовірніше, будуть поставлені вживані установки.

Раніше повідомлялося, що сирійські військові знайшли і передали Росії дві крилаті ракети, що не розірвалися в ході авіаудару США і союзників по Сирії в ніч на 14 квітня.