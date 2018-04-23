Росія відправила свій авіаносець «Адмірал Кузнєцов» на трирічний ремонт

У рамках ремонту планується провести модернізацію корабля.

Міноборони Росії і Об'єднана суднобудівна корпорація підписали контракт на ремонт єдиного авіаносного крейсера Росії «Адмірал Кузнєцов».

Угода укладена на три роки, повідомляє РИА Новости з посиланням на джерело.

«Контракт на ремонт "Адмірала Кузнєцова" підписаний. Згідно з документом, замовник повинен отримати корабель у 2021 році», — заявило джерело.

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У рамках трирічного контракту планується виконання робіт з модернізації «Адмірала Кузнєцова», хоча раніше в російському Міноборони заявляли про плани завершити модернізацію єдиного російського авіаносця в 2020 році.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2018 року авіаносець «Адмірал Кузнєцов» став лідером у рейтингу найгірших авіаносців у світовій історії, коли-небудь спущених на воду, складеним The National Interest. Цю точку зору також підтвердив доктор військових наук, заступник президента Російської академії ракетних і артилерійських наук капітан першого рангу Костянтин Сівков, який назвав авіаносець "Адмірал Кузнєцов" прив'язаним до берега "убозтвом".