У Росії назвали "убозтвом" свій єдиний авіаносець "Адмірал Кузнєцов"

Авіаносець навіть не має катапульти, а без неї неможливо використовувати літаки радіолокаційного дозору, що в рази знижує його ефективність.

Єдиний російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов" є прив'язаним до берега убозтвом. Таку думку висловив доктор військових наук, заступник президента Російської академії ракетних і артилерійських наук капітан першого рангу Костянтин Сівков.

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У своїй статті, опублікованій в російському "Військово-промисловому кур'єрі", Сівков зазначає, що протичовнові крейсери проекту 1123 ніякого відношення до авіаносців не мають. "Кораблі проектів 1143.1–1143.4 з точки зору авіаносного флоту досить убогі. Навіть "Адмірал Кузнєцов" (проекту 1143.5) не має катапульти, а без неї ми не можемо використовувати літаки РЛД (радіолокаційного дозору - ред.)", - відзначає він. "Це означає, що можливості його і так мізерної авіагрупи при вирішенні головного завдання - забезпечення бойової стійкості сил флоту в морі - знижуються в рази. Корабель знову прив'язаний до берега", - пише Сівков.

На думку експерта, першим повноцінним радянським авіаносцем слід вважати трофейний німецький Graf Zeppelin, спущений на воду в 1938 році, який заліг на грунт в 1945-му, тоді ж піднятий і переданий СРСР, який розбомбив корабель у 1947-м. Експерт зазначає, що знищення трофейного авіаносця "швидше за все слід вважати серйозним прорахунком тодішнього керівництва ВМФ, який відкинув країну майже на півстоліття назад".

У березні 2018 року "Адмірал Кузнєцов" очолив складений The National Interest рейтинг найгірших авіаносців у світовій історії, коли-небудь спущених на воду. З такою оцінкою не погодилися російські військові та експерти.

З семи авіаносних протичовнових крейсерів проекту 1143 "Кречет", створених в СРСР, до теперішнього часу в бойовому стані залишилося лише три. "Київ" і "Мінськ" продані Китаю, де вони перетворилися в розважальні центри. "Новоросійськ" розпиляний на металобрухт у Південній Кореї. "Ульяновськ" розібраний ще на стапелі. "Адмірал Горшков" проданий Індії, де модернізується в Vikramaditya - майбутній флагман ВМС країни. "Варяг" проданий Китаю, де після переобладнання отримав назву Liaoning. У Росії залишився тільки "Адмірал Кузнєцов".