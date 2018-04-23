Авіаудар Арабської коаліції розбомбив весільну церемонію в Ємені: десятки загиблих

Більшість з загиблих це жінки і діти. Загинула також наречена, а наречений з пораненнями госпіталізований.

20 людей загинуло та близько 45 отримали поранення через бомбардування Ємену Арабською коаліцією.

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Як повідомляє The Guardian, один з високопосадовців Міністерства охорони здоров’я заявив, що більшість з них були жінками і дітьми, які зібралися у палатці для святкування весілля. Наречена загинула, а наречений, разом із іншими 45 пораненими доставлений в лікарню Аль-Джомхурі. Машини швидкої не могли оперативно дістатися до місця авіаудару через військові літаки, які деякий час продовжували кружляти над територією.

Замісник начальника лікарні повідомив, що серед поранених близько 30 дітей, деякі у критичному стані. Органи охорони здоров’я закликають населення жертвувати кров для потерпілих.

Арабська коаліція під керівництвом Саудівської Аравії воює із повстанцями-хуситами у Ємені, та намагається відновити владу, яка визнана на міжнародну рівні. Наразі повстанці контролюють більшість півночі країни разом із столицею – містом Сана.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно єменські повстанці-хусити випустили по Саудівській Аравії сім балістичних ракет, які перехопила арабська ППО.

Конфлікт у Ємені почався у 2015 році. Внаслідок нього загинуло понад 10 тис. осіб, ще 3 млн осіб стали біженцями.