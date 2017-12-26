Запущена хусітами у бік Саудівської Аравії ракета вбила сім'ю у Ємені

У столиці Ємену Сані у результаті невдалого запуску ракети хусітами загинула сім'я з десяти осіб. Про це повідомило джерело в уряді, передає РБК з посиланням на телеканал Sky News Arabia.

За його словами, ракета була запущена з парку «Фара Ленд». Вона впала в густонаселеному районі, зазначив співрозмовник телеканалу.

Читайте такожВ Ірані сподіваються уникнути конфлікту із Саудівською Аравією через Ємен

Хусіты періодично запускають ракети у бік Саудівської Аравії. Так, у вівторок, 19 грудня, саудівська система ПРО збила ракету, яка була спрямована на Ер-Ріяд. Як повідомляє Reuters, її метою був королівський палац Ямама, де тоді проходила зустріч саудівських керівників.

У Ємені на початку грудня активізувалися зіткнення між хусітами та прихильниками колишнього президента Ємену Алі Абдалли Салеха, який закликав підняти повстання і відбити Сану, щоб укласти мир із визнаним урядом Ємену. Колишній лідер країни був убитий 4 грудня, імовірно, бойовиками, які влаштували засідку на дорозі. Салех обіймав посаду президента з 1994 по 2011 рік.

Громадянська війна в Ємені триває з 2014 року. Повстанці і прихильники Салеха були прихильниками теократичної монархії і виступали проти співпраці єменського уряду з США. У 2015 році коаліція арабських країн заявила про підтримку офіційної влади Єменської Республіки і ввела в країну війська.