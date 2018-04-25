Росія встановить на свій єдиний авіаносець "Адмірал Кузнєцов" систему ППО "Панцир-М"

РФ витратить на модернізацію корабля 55-62 млрд руб, проте, на думку експертів, знайомих з ситуацією, цієї суми буде недостатньо для проведення повноцінного ремонту.

Роботи з модернізації авіаносного крейсера "Адмірал Кузнєцов" почнуться в травні, повідомив журналістам заступник головкому ВМФ Росії Віктор Бурсук.

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За його словами, повернення крейсера в експлуатацію очікується в 2021 році, до цього моменту на нього буде встановлена система протиповітряної оборони (ППО) "Панцир-М".

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня стало відомо про підписання контракту між Міноборони РФ і Об'єднаною суднобудівною корпорацією на ремонт корабля, вартість контракту становить 55-62 млрд руб, передає kommersant.ru. На думку джерел видання, знайомих з ситуацією, цієї суми буде недостатньо для проведення повноцінної модернізації силової установки буде проведена лише заміна котлів у складі діючої.

У березні 2018 року авіаносець "Адмірал Кузнєцов" став лідером у рейтингу найгірших авіаносців у світовій історії, коли-небудь спущених на воду, складеним The National Interest. Цю точку зору також підтвердив доктор військових наук, заступник президента Російської академії ракетних і артилерійських наук капітан першого рангу Костянтин Сівков, який назвав авіаносець "Адмірал Кузнєцов" прив'язаним до берега "убозтвом".