Росія встановить на свій єдиний авіаносець "Адмірал Кузнєцов" систему ППО "Панцир-М"
Роботи з модернізації авіаносного крейсера "Адмірал Кузнєцов" почнуться в травні, повідомив журналістам заступник головкому ВМФ Росії Віктор Бурсук.
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За його словами, повернення крейсера в експлуатацію очікується в 2021 році, до цього моменту на нього буде встановлена система протиповітряної оборони (ППО) "Панцир-М".
Як повідомляв УНІАН, 23 квітня стало відомо про підписання контракту між Міноборони РФ і Об'єднаною суднобудівною корпорацією на ремонт корабля, вартість контракту становить 55-62 млрд руб, передає kommersant.ru. На думку джерел видання, знайомих з ситуацією, цієї суми буде недостатньо для проведення повноцінної модернізації силової установки буде проведена лише заміна котлів у складі діючої.
У березні 2018 року авіаносець "Адмірал Кузнєцов" став лідером у рейтингу найгірших авіаносців у світовій історії, коли-небудь спущених на воду, складеним The National Interest. Цю точку зору також підтвердив доктор військових наук, заступник президента Російської академії ракетних і артилерійських наук капітан першого рангу Костянтин Сівков, який назвав авіаносець "Адмірал Кузнєцов" прив'язаним до берега "убозтвом".