"Розділити і завоювати Європу": Путіна помістили на обкладинку Newsweek
14:59, 26 квітня 2018Світ
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"Нова залізна завіса? Як Кремль намагається розділити і завоювати Європу", - йдеться у підписі до фото на обкладинці.
Номер з'явиться в продажу 27 квітня / Newsweek
Американський журнал Newsweek розмістив на обкладинці нового номера президента Росії Володимира Путіна. Номер з'явиться в продажу 27 квітня.
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Приклад обкладинки розміщено на сайті журналу.
"Нова залізна завіса? Як Кремль намагається розділити і завоювати Європу", - йдеться у підписі до фото на обкладинці.
Як повідомляв УНІАН, раніше Time помістив на обкладинку Путіна з короною на голові. Путіна зобразили в діловому костюмі з короною на голові поруч з написом "сходження царя".
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