"Розділити і завоювати Європу": Путіна помістили на обкладинку Newsweek

14:59, 26 квітня 2018
Світ
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"Ньюсуїк"

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Приклад обкладинки розміщено на сайті журналу.

"Нова залізна завіса? Як Кремль намагається розділити і завоювати Європу", - йдеться у підписі до фото на обкладинці.

Як повідомляв УНІАН, раніше Time помістив на обкладинку Путіна з короною на голові. Путіна зобразили в діловому костюмі з короною на голові поруч з написом "сходження царя".

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Теги: #Путін#обкладинка