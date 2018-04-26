"Розділити і завоювати Європу": Путіна помістили на обкладинку Newsweek

"Нова залізна завіса? Як Кремль намагається розділити і завоювати Європу", - йдеться у підписі до фото на обкладинці.

Американський журнал Newsweek розмістив на обкладинці нового номера президента Росії Володимира Путіна. Номер з'явиться в продажу 27 квітня. Читайте такожПутіна в Італії зібралися нагородити премією «Золотий оливковою гілкою за мир» - ЗМІ Приклад обкладинки розміщено на сайті журналу. "Нова залізна завіса? Як Кремль намагається розділити і завоювати Європу", - йдеться у підписі до фото на обкладинці. Як повідомляв УНІАН, раніше Time помістив на обкладинку Путіна з короною на голові. Путіна зобразили в діловому костюмі з короною на голові поруч з написом "сходження царя".

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