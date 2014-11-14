США тестують лазерне озброєння у Перській затоці

Систему лазерного озброєння (англ. The Laser Weapon System / LaWS) було встановлено на десантний корабель "Понс" в кінці серпня, повідомляє Bloomberg.

Нове озброєння є лише прототипом, однак може стати штатним для ВМС США вже до 2017 року.

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