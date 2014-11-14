США тестують лазерне озброєння у Перській затоці
20:51, 14 листопада 2014Світ
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На бойовий корабель США у Перській затоці встановлено перший зразок лазерної зброї, здатної вражати безпілотники та катери супротивника.
США тестують новий лазер / Джон Вільямс / ВМС США
Систему лазерного озброєння (англ. The Laser Weapon System / LaWS) було встановлено на десантний корабель "Понс" в кінці серпня, повідомляє Bloomberg.
Нове озброєння є лише прототипом, однак може стати штатним для ВМС США вже до 2017 року.
Читайте такожСША відмовляються від ракет на користь лазерної зброї Лазер може працювати в різних режимах - від світлової сигналізації до руйнівного променя, здатного спалити безпілотник або невеликий катер.
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