У Підмосков'ї горить і вибухає авіазавод "Рубін" (відео)

Місцеві жителі розміщують у соцмережах відео палаючого заводу, на яких видно вогонь і величезний стовп диму.

В підмосковній Балашисі горить будівля авіаційної корпорації «Рубін», чутні вибухи. Читайте такожУ Китаї п'яний відвідувач підпалив караоке-бар: загинули 18 людей, ще 5 - госпіталізовані (відео) «В Балашисі сильна пожежа. Горить (і навіть вибухає) завод «Рубін», – йдеться в повідомленні Telegram-каналу Mash. Місцеві жителі розміщують у соцмережах відео палаючого заводу, на яких видно вогонь і величезний стовп диму. Зазначимо, підприємство займається виробництвом продукції для авіабудування: гальмівних і негальмівних коліс, приводів-генераторів, плунжерних насосів, насосних станцій, гідромоторів, низки агрегатів управління. Відео: Руслан Rus Відео: M1ha1L

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