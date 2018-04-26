У Підмосков'ї горить і вибухає авіазавод "Рубін" (відео)
21:45, 26 квітня 2018Світ
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Місцеві жителі розміщують у соцмережах відео палаючого заводу, на яких видно вогонь і величезний стовп диму.
У Балашисі горить авіазавод / скріншот
В підмосковній Балашисі горить будівля авіаційної корпорації «Рубін», чутні вибухи.
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«В Балашисі сильна пожежа. Горить (і навіть вибухає) завод «Рубін», – йдеться в повідомленні Telegram-каналу Mash.
Місцеві жителі розміщують у соцмережах відео палаючого заводу, на яких видно вогонь і величезний стовп диму.
Зазначимо, підприємство займається виробництвом продукції для авіабудування: гальмівних і негальмівних коліс, приводів-генераторів, плунжерних насосів, насосних станцій, гідромоторів, низки агрегатів управління.
Відео: Руслан Rus
Відео: M1ha1L
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