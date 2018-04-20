На чотири людини менше: СК РФ озвучив нові дані щодо загиблих у страшній пожежі в Кемерові

За результатами проведеної генетичної експертизи, остаточна кількість загиблих при пожежі склала 60 осіб.

В результаті пожежі в кемеровському торговому центрі «Зимова вишня» загинули 60 людей, а не 64 як повідомлялося раніше.

Такі дані навів Слідчий комітет Росії.

«Результати роботи по перевірці всіх звернень про зниклих людей при пожежі, а також отримані висновки експертів дозволили слідству визначити остаточну кількість загиблих при пожежі — їх 60», — йдеться в повідомленні відомства.

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Слідчі також отримали висновки генетичних експертиз по загиблих при пожежі. Особи всіх загиблих встановлені. Слідчі видали дозвіл на поховання 37 осіб.

Як повідомляв УНІАН, пожежа в ТРЦ в Кемерові відбулався 25 березня. За інформацією МНС РФ, вона почалася на четвертому поверсі, де розміщені кінотеатр та дитячі ігрові майданчики.

За останніми офіційними даними, загинули 60 осіб, у тому числі багато дітей. Родичі загиблих заявляють, що в результаті пожежі загинула 41 дитина.

Слідчий комітет РФ повідомив про «кричущі порушення» протипожежної безпеки. Порушено кримінальну справу.