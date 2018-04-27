Два пілоти канадської авіакомпанії, викриті у пияцтві, зможуть повернутися на роботу

В крові пілотів був виявлений алкоголь, але зразки були знищені. Також вони звинувачувалися в тому, що влаштували бійку в готелі Hilton в Глазго.

Два пілоти канадської авіакомпанії Air Transat, заарештовані в липні 2016 року в аеропорту Глазго за підозрою у вживанні алкоголю перед вильотом, звільнені з-під варти, після того як речові докази у їх справі виявилися знищені.

Як передає Російська служба Бі-бі-сі, 41-річний Жан-Франсуа Перро і 39-річний Імран Зафар Сайед були заарештовані за кілька хвилин до того, як вони повинні були відправитися в трансатлантичний рейс з Шотландії в Канаду.

На борту літака, яким вони повинні були керувати, знаходилися 250 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Виліт борту був затриманий до наступного ранку. Авіакомпанія виплатила компенсацію пасажирам за скасування рейсу.

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В обвинувальному висновку говориться, що у крові командира повітряного судна Перро містилося 32мг алкоголю на 100мл, а другого пілота Сайеда - 49мг. За законами Шотландії, гранично допустимий вміст алкоголю в крові пілотів, бортпровідників і авіадиспетчерів не повинно перевищувати 20 міліграмів на 100 мілілітрів.

Судити пілотів виявилося неможливим, оскільки співробітники в'язниці знищили зразки крові, і обвинувачення не змогло представити жодних доказів, що пілоти порушили закон. Охоронець заявив у суді, що не знав, що він повинен робити, так як за 20 років роботи в шотландських в'язницях йому жодного разу не доводилося зберігати зразки крові, а інструкцій на такий випадок не існувало.

Вони також звинувачувалися в тому, що влаштували бійку в готелі Hilton в Глазго і вели себе загрозливо.

Представник Air Transat заявив, що обидва повернуться на роботу, так як у компанії тепер немає ніяких доказів того, що вони порушили закон або ж внутрішні інструкції авіакомпанії.

Air Transat пообіцяла, що пілоти пройдуть всі необхідні тренінги, і авіакомпанія простежить за тим, щоб їхня поведінка була зразковою.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно пілот, яка посадила літак після відмови двигуна, стала новим американським героєм.