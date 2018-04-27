Виконувач обов'язків прем'єра Вірменії знову відмовився від зустрічі з лідером опозиції

У заяві глави уряду йдеться, що переговори, на яких порядок денний диктує виключно одна сторона, не можуть вважатися переговорами.

Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Вірменії Карен Карапетян відхилив ще одне запрошення на зустріч від лідера опозиції Нікола Пашиняна.

Як повідомляє News.am, в заяві, яку розповсюдив прес-секретар Карапетяна, йдеться, що чергове запрошення Нікола Пашиняна практично не відрізняється від попереднього. Єдина відмінність в тому, що на цей раз він не диктує, з ким потрібно прийти на переговори.

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«Відповідь Карена Карапетяна та ж, що і минулого разу. Переговори, на яких порядок денний диктує виключно одна сторона, а інша не може її представити, не можуть вважатися переговорами. Крім того Карен Карапетян залишається при думці, що проведення переговорів у присутності представників ЗМІ вже передбачає, що мета полягає в тому, щоб не зафіксувати якийсь результат. Саме з цієї причини в. о. глави Уряду вважає участь в подібних «перемовинах» просто безперспективною», - зазначено в заяві.

Підкреслюється, що Пашиняну варто прийняти пропозицію президента Вірменії, адресовану всім парламентським і непарламентським силам, щодо спільного обговорення ситуації в країні.

Раніше повідомлялося, що 1 травня у Вірменії буде скликано спеціальне засідання парламенту для обрання нового прем'єр-міністра.

25 квітня опозиційний лідер Нікол Пашинян провів ще один великий мітинг у Єревані. Учасники мітингу вимагали, щоб парламент призначив Пашиняна тимчасовим прем'єр-міністром і оголосив позачергові вибори.