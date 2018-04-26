Парламент Вірменії призначив дату обрання нового прем’єра

Буде скликане спеціальне засідання парламенту для обрання нового прем’єр-міністра.

Голова Національних зборів (парламенту) Вірменії Ара Баблоян заявляє, що 1 травня буде скликане спеціальне засідання парламенту для обрання нового прем’єр-міністра.

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Призначений прем’єром колишній президент Вірменії Серж Саргсян 23 квітня подав у відставку під тиском масових протестів, що тривали 11 днів.

25 квітня протести поновилися після того, як запланована на цей день зустріч лідера протестного руху Нікола Пашиняна з т.в.о. прем'єр-міністра Кареном Карапетяном зірвалася, передає радіо Свобода.

На тлі зростання тиску з боку протестувальників на чолі з Ніколом Пашиняном владна Республіканська партія Вірменії пізно ввечері 25 квітня заявила, що готова обговорити «будь-які питання» з лідером опозиції. Таким чином, партія відмовилася від попередньої позиції про неможливість переговорів на умовах Пашиняна.

Політична сила також заявила, що усуне з посади свого очільника Сержа Саргсяна, який залишається на чолі владної партії після відставки з посади прем’єр-міністра Вірменії.

Заява Республіканської партії з’явилася після того, як її члени зустрілися з Саргсяном і виконувачем обов’язків прем’єр-міністра Кареном Карапетяном, щоб обговорити політичну кризу. У повідомленні йдеться про те, що Саргсян закликав депутатів від владної партії зробити пріоритетом «стабільність і безпеку країни».

25 квітня опозиційний лідер Нікол Пашинян провів ще один великий мітинг у Єревані. Учасники цього мітингу вимагали, щоб парламент призначив Пашиняна тимчасовим прем’єр-міністром й оголосив позачергові вибори. «Ми вимагаємо безумовної капітуляції Республіканської партії перед народом», – заявив Нікол Пашинян у виступі перед тисячами прихильників.