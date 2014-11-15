Українці в Австралії обіцяють "гарячий" прийом Путіну на саміті G-20

Про це повідомляє Союз українських організацій Австралії, повідомляє портал української діаспори VIDIA.

"Організатори просять місцевих активістів поширювати інформацію про акцію в інтернеті та у вигляді друкованих листівок, а також особисто приїхати до Брісбена для участі в протесті", - сказано у повідомленні.

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Як відомо, дводенний саміт G20 в австралійському місті Брісбен розпочнеться вже 15 листопада. Путін таки поїде на саміт G20, але йому обіцяють жорсткий прийом представники влади Австралії.