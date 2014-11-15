Українці в Австралії обіцяють "гарячий" прийом Путіну на саміті G-20
00:39, 15 листопада 2014Світ
1 0
Перед початком саміту G-20 українці, котрі мешкають в Австралії, планують зустріти президента Росії Володимира Путіна акцією протесту
REUTERS
Про це повідомляє Союз українських організацій Австралії, повідомляє портал української діаспори VIDIA.
"Організатори просять місцевих активістів поширювати інформацію про акцію в інтернеті та у вигляді друкованих листівок, а також особисто приїхати до Брісбена для участі в протесті", - сказано у повідомленні.
Читайте такожПрем'єр Австралії запропонував Путіну вибачитися за збитий Boeing
Як відомо, дводенний саміт G20 в австралійському місті Брісбен розпочнеться вже 15 листопада. Путін таки поїде на саміт G20, але йому обіцяють жорсткий прийом представники влади Австралії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter