Меркель відвідала австралійський паб

18:29, 15 листопада 2014
Світ
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідала паб у Австралії, де проходить зустріч G20.

REUTERS

Місцеве населення австралійського Брісбену неабияк здивувалось, коли побачило у п'ятницю ввечері канцлера Німеччини Ангелу Меркель з охоронцями у одному з найпопулярніших пабів міста.

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