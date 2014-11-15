Меркель відвідала австралійський паб

Канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідала паб у Австралії, де проходить зустріч G20.

Місцеве населення австралійського Брісбену неабияк здивувалось, коли побачило у п'ятницю ввечері канцлера Німеччини Ангелу Меркель з охоронцями у одному з найпопулярніших пабів міста. Читайте такожМеркель поговорила з Путіним віч-на-віч про Україну

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