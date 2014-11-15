Меркель відвідала австралійський паб
18:29, 15 листопада 2014Світ
0 0
Канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідала паб у Австралії, де проходить зустріч G20.
REUTERS
Місцеве населення австралійського Брісбену неабияк здивувалось, коли побачило у п'ятницю ввечері канцлера Німеччини Ангелу Меркель з охоронцями у одному з найпопулярніших пабів міста.
Читайте такожМеркель поговорила з Путіним віч-на-віч про Україну
Меркель під галас натовпу завітала до австралійського пабу
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter