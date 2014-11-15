Влада Росії видворила німецького дипломата

Про це повідомляє Українська Правда з посиланням на джерела німецького видання Der Spiegel в уряді ФРН.

"Співробітниця посольства Німеччини в Москві залишила країну на вимогу російської влади, - заявив неназваний урядовець. – ми висловили російській стороні наш жаль з приводу цього необґрунтованого рішення".

Видання стверджує, що дана працівниця, ім'я якої не уточнюється, тривалий час працювала у політичному відділі посольства. На думку Берліна, у російської влади не було підстав оголошувати її персоною нон-грата.

За даними Der Spiegel, таке рішення Москви стало симетричною відповіддю на дії німецького дипломатичного відомства.

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Раніше Німеччина оголосила персоною нон-грата російського дипломата, що працював у генконсульстві в Бонні.

Даний дипломат кілька місяців перебував під спостереженням спецслужб через підозру у шпигунстві. Згодом було ухвалене рішення вислати його з країни.

За світовою практикою, у разі оголошення персоною нон-грата в одній країні дипломата іншої через шпигунство, друга країна вдається до аналогічних дій щодо дипломата з першої держави.

Водночас, Берлін лишився обурений відповіддю Росії.

"Це – політика уколів шпильками. Ми не знаємо, до чого вона призведе", - цитує Der Spiegel співрозмовника в уряді ФРН.