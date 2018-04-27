Трамп привітав Меркель у Білому домі поцілунком в обидві щоки і заявив про "надзвичайні відносини"

На початку зустрічі Трамп похвалив свої відносини з Меркель. "У нас надзвичайні відносини", - сказав він.

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у п'ятницю, 27 квітня, прибула до Білого дому для переговорів із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Як передає DW.com, лідер США привітав канцлерку, розцілувавши її в обидві щоки. Зустріч і спільна прес-конференція двох лідерів триватимуть менше трьох годин. Після переговорів Меркель полетить до Німеччини.

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"Чекаю з нетерпінням сьогоднішньої зустрічі з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель. Так багато треба обговорити, так мало часу! Це буде добре для обох наших чудових країн!", - написав Трамп у Twitter за кілька годин до зустрічі з канцлеркою.

На початку зустрічі Трамп похвалив свої відносини з Меркель. "У нас надзвичайні відносини", - цитує американського президента інформагенція dpa. За його словами, відносини були такими від початку, однак деякі люди цього не помітили. Трамп назвав Меркель "незвичайною жінкою" та ще раз привітав її з перемогою на виборах до Бундестагу в вересні 2017 року.

Меркель відповіла, що формування уряду в Німеччині тривало певний час, і додала, що для неї дуже важливо здійснити перший візит за межами Європи саме до Вашингтона (від початку четвертого терміну перебування Меркель на посаді канцлерки - Ред.) і поглибити співпрацю Німеччини зі США.

Напередодні зустрічі Трамп повідомив, що однією з тем перемовин буде багатостороння ядерна угода з Іраном. "Я знаю, що ми матимемо дуже хорошу дискусію щодо Ірану", - цитує президента США інформагенція Reuters. Трамп додав, що не знає, чи вдасться сторонам дійти до певної домовленості.